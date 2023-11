Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 22.11.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Betrug durch angebliche Mitarbeiter von Microsoft++Trunkenheit im Straßenverkehr++Mit Auto kollidiert++Ungebetene Besucher++Schwerer Verkehrsunfall++

Inspektionsbereich Leer/Emden - Betrug durch angebliche Mitarbeiter von Microsoft

Nach wie vor kommt es im Inspektionsbereich der Polizei Leer/Emden zu Betrugsanrufe durch Personen, die sich als Mitarbeiter der Firma Microsoft ausgeben. In diesen Betrugstelefonaten melden sich fremde Personen (meistens in gebrochener englischer Sprache) und geben vor, dass es auf dem heimischen Computer des Angerufenen zu Problemen mit einem Virus käme. Die Anrufer fordern von den Betroffenen, dass diese Arbeitsschritte nach Anweisung an ihrem Heimcomputer durchführen. Wenn die Betroffenen diesen Arbeitsschritten nachkommen, installiert sich ein Fernwartungsprogramm. Mit Hilfe dieses Fernwartungsprogrammes verschafft sich der Betrüger uneingeschränkten Zugriff auf den betroffenen Computer und installiert dann seinerseits Schadenssoftware auf das Gerät, welches vorher vollkommen in Ordnung war. Anschließend fordert der Betrüger eine Bezahlung in Form von Gutscheinkarten. Diese Gutscheinkarten müssen käuflich erworben werden und enthalten einen Code, welcher im Internet zum Bezahlen verwendet werden kann. Die Codes werden durch die Täter abgefragt und eingelöst. Der heimische Computer bleibt jedoch mit der Schadenssoftware zurück. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass die Firma Microsoft nicht anruft. Wenn fremde Personen, in welcher Sprache auch immer, anrufen und verlangen, dass Arbeitsschritte am Computer ausgeführt werden sollen, darf dem auf keinen Fall Folge geleistet werden.

Uplengen - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am 21.11.2023 stellten Einsatzkräfte der Autobahnpolizei im Rahmen der Streife gegen 22:54 Uhr einen Fahrzeugführer auf der Ostertorstraße fest, welcher einer verdachtsunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der polizeilichen Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrer, welcher gewerbsmäßig mit einem Lieferwagen unterwegs war, unter dem Einfluss von Alkohol stand und einen Atemalkoholwert von 1,07 Promille aufwies. Damit lag er knapp unter dem Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit und muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Dem Mann mit Wohnsitz im europäischen Ausland wurde die Weiterfahrt bis zur wiedererlangten Fahrtüchtigkeit untersagt.

Emden - Mit Auto kollidiert

Auch für Radfahrer gelten Promillegrenzen. Auch wenn diese bei einer folgenlosen Fahrt höher eingestuft sind als für Fahrer von Kraftfahrzeugen, ist eine Beeinflussung von 2,2 Promille Alkohol im Blut deutlich zu viel. Diesen Wert wies ein 59-jähriger Radfahrer aus Emden auf, der am 21.11.2023 um 19:15 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Freiligrathstraße in Fahrtrichtung Schillerstraße unterwegs war. Er kam bei Radfahren aufgrund der alkoholischen Beeinflussung ins Schwanken und kollidierte mit einem geparkten Pkw VW. Anschließend verließ der Mann die Unfallstelle, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Der Vorfall wurde von einem Zeugen beobachtet, welcher den Vorfall umgehend der Emder Polizei meldete. Eingesetzte Kräfte der Emder Dienststelle konnte den Verursacher in der Nähe ermitteln und ihn den weiteren polizeilichen Maßnahmen zuführen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem muss er sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Leer - Ungebetene Besucher

Am 21.11.2023 meldete sich gegen 14:35 Uhr eine 25-jährige Leeranerin auf der Polizeidienststelle in Leer und erstattete der Beamtin in der Anzeigenaufnahme Bericht über ungebetene Besucher, welche sich in der Nacht zuvor gegen 03:00 Uhr vor ihrer Haustür in der Bürgermeister-Dieckmann-Straße aufgehalten hätten. Zwei ihr unbekannte Männer hatten zu der genannten Uhrzeit an der Haustür der jungen Frau geklingelt und vor dem Haus laut gerufen. Die 25-jährige öffnete die Tür, woraufhin die Männer ihr erklärten, dass sie alle persönlichen Informationen über die junge Frau besäßen und daher Geld von ihr forderten. Die junge Frau lehnte die Forderung von 8000 Euro direkt ab, woraufhin die Männer mit der Drohung eines empfindlichen Übels gegen sie selber oder ihre Eltern drohten. Die 25-jährige berichtete, dass die Männer noch weiter versuchten, die einzuschüchtern, worauf sie nicht einging und die Haustür wieder schloss. Nach kurzer Zeit entfernten die sich Personen vom Wohnhaus der Frau. Die beiden Männer können beschrieben werden, wie folgt:

- Beide Männer seien vom Typ her etwas dunkler gewesen, mit dunklen Haaren. - Die Haare waren an Seiter kürzer geschnitten und am Deckhaar etwas länger. - Beide Männer trugen einen Vollbart - Gesprochen wurde in Hochdeutsch ohne Akzent - Die Größe wird mit ca. 180 cm angegeben - Geschätztes Alter zwischen 25- und 32 Jahre - Eine Person trug einen grauen "NIKE"-Jogginganzug, die zweite Person trug einen

schwarzen "NIKE"- Jogginganzug Ob die Männer einen Pkw mitführten, ist nicht bekannt. Die Polizei Leer hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die im Bereich der Bürgermeister-Dieckmann-Straße oder in anderen Teilen des Stadtgebietes Personen gesehen haben, die zur Beschreibung passen, die Polizei zu informieren. Zudem bitten die polizeilichen Ermittler um Hinweise, ob es zu ähnlichen Vorfällen im Stadtgebiet gekommen ist und die Betroffenen möglicherweise noch nicht die Polizei informiert haben. Zudem weist die Polizei in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Betroffene eines solchen "Besuches" umgehend die Polizei über derartige Sachverhalte informieren sollten.

Uplengen - Schwerer Verkehrsunfall

Am 21.11.2023 kam es um 20:26 Uhr auf der Friesenstraße in Höhe des Schlackweg zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer. Eine 20-jährige Frau aus Uplengen befuhr die Friesenstraße in Fahrtrichtung Remels. Ein 67-jähriger Radfahrer aus Uplengen befuhr den Fahrradweg an der Friesenstraße in gleicher Fahrtrichtung und hatte die Absicht auf den linksseitig gelegenen Schlackweg zu gelangen. Aus diesem Grund kreuzte er die Fahrbahn von rechts nach links und übersah dabei die dort fahrende 20-jährige mit ihrem Pkw. Der 67-jährige prallte gegen den Pkw und wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Nach der rettungsmedizinischen Betreuung vor Ort wurde er in ein Leeraner Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin des Pkw blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. An dem mitgeführten Pkw und an dem Fahrrad des 67-jährigen Mannes entstanden erhebliche Sachschäden. Einsatzkräfte der Leeraner Autobahnpolizei haben den Unfall in einem spezialisierten Unfallverfahren aufgenommen und die genauen Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell