Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall - Vier Personen verletzt

Bestwig (ots)

Am Freitagnachmittag kam es an der Heringerhauser Straße in Bestwig zu einem Verkehrsunfall. Eine 26-jährige Autofahrerin aus Bestwig fuhr dem Fahrzeug eines 33-jährigen Schmallenbergers auf. Der 33-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt, die 26-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Schwer verletzt wurden bei dem Unfall auch die beiden Beifahrerinnen der 26-Jährigen; die beiden 20- und 18-jährigen Frauen aus Bestwig wurden ebenfalls in umliegende Krankenhäuser gebracht.

