Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Motorradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall in Marsberg

Marsberg (ots)

Ein 67-jähriger Motorradfahrer aus Niedersachsen befuhr mit seinem Motorrad in einer Gruppe von 4 Motorradfahrern an Position 2 die L549 von Essentho in Richtung Marsberg. Im Anschluss an eine scharfe Linkskurve kommt er aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen eine Schutzplanke. Dabei erleidet er schwerste Verletzungen. Trotz vor Ort durchgeführter Reanimationsmaßnahmen durch den Notarzt verstirbt der Motorradfahrer vor Ort. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam wurde eingesetzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L549 komplett in beiden Richtungen gesperrt.

