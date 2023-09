Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall - Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern

Marsberg (ots)

Am Freitagmittag kam es in der Straße "In der Schelle" zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern aus Marsberg. Ein 33-Jähriger kollidierte beim Abbiegen mit einem 72-Jährigen. Der 72-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Der 33-Jährige blieb unverletzt.

