POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 21.11.2023

++Von der Fahrbahn abgekommen und geflüchtet++Schwerer Verkehrsunfall++Bei Streitigkeiten Auto beschädigt++

Weener - Von der Fahrbahn abgekommen und geflüchtet In der Zeit vom 19.11.2023, 22:00 Uhr bis zum 20.11.2023, 15:00 Uhr kam es an der Tichelwarfer Straße in Fahrtrichtung Boenster Straße zu einem Unfall. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer kam in Höhe des Sanddornweges aus derzeit unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr in dem dortigen Grünstreifen zwei Warnbaken mit Beleuchtungseinrichtungen. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Weener zu kontaktieren.

Westoverledingen/ Breinermoor - Schwerer Verkehrsunfall Am 20.11.2023 kam es um 21:26 Uhr auf der Bundesstraße 70 im Bereich Breinermoor zu einem schweren Verkehrsunfall durch ein Überholmanöver in einem dortigen Kurvenbereich. Ein 29-jähriger Fahrzeugführer aus Ostrhauderfehn befuhr die B 70 aus Leer kommend in Fahrtrichtung Papenburg und überholte in einem Kurvenbereich ein Gespann aus Pkw und Anhänger bestehend. Dabei beachtete er nicht den entgegenkommenden Verkehr, so dass er mit dem Pkw eines 26-jährigen Mannes aus Papenburg frontal zusammenstieß. Bei dem Unfall wurde beide Männer schwer verletzt und nach einer rettungsmedizinischen Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die B 70 war für die Unfallaufnahmen und die Bergungsarbeiten in der Zeit von 21:15 Uhr bis 22:45 Uhr teilweise voll gesperrt. Die Polizei Leer hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen eingeleitet.

Emden - Bei Streitigkeiten Auto beschädigt Am 20.11.2023 kam es um 12:30 Uhr an der Emsmauerstraße in Höhe des dortigen Bunkers zu einem Vorfall, bei welchem nach bisherigen Erkenntnissen zu einer handfesten Streitigkeit zwischen fünf Personen (vier Männer, eine Frau) kam. Im Zuge dieser Auseinandersetzung wurde ein männlicher Beteiligter des Streites von einer noch anderen männlichen Person derart geschlagen, dass dieser über die Motorhaube eines dort geparkten weißen VW T-Roc flog und dabei eine Beschädigung an dem Fahrzeug entstand. Das beschädigte Fahrzeug steht im Eigentum eines völlig unbeteiligten Anwohners. Nachdem das Opfer fliehen konnte, stiegen drei der Männer in einen schwarzen Mercedes mit Emder Kennzeichen und entfernten sich von der Örtlichkeit. Anschließend entfernte sich auch das männliche Opfer zusammen mit der ebenfalls anwesenden Frau. Die Polizei Emden hat über den Sachverhalt Kenntnis bekommen und die Ermittlungen aufgenommen. Der Mann, der vor Ort geschlagen wurde, wird gebeten, sich zwecks Klärung des Sachverhaltes mit der Emder Dienststelle in Verbindung zu setzen.

