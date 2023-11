Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 23.11.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Zeugen nach Raub gesucht++Verkehrsunfallflucht++

Leer - Zeugen nach Raub gesucht

Am 22.11.2023 wurde bei der Polizei Leer angezeigt, dass es gegen 18:25 Uhr auf der Mühlenstraße zwischen der Querung der Ledastraße und dem Kaufhaus Hema zu einer Raubtat zum Nachteil eines 15-jährigen Leeraners gekommen sein soll. Nach bisherigen Erkenntnissen sei dem Schüler zur genannten Zeit eine größere Männergruppe bestehend aus 10-15 Personen entgegengekommen. 3 männliche Personen hatten sich aus der Gruppe gelöst und gingen direkt auf den 15-jährigen zu. Anschließend wurde der Junge nach bisherigen Erkenntnissen hinter zwei dortige Weihnachtshütten gezogen und aufgefordert, seine Jacke herauszugeben. Einer der Täter habe die Jacke dem Opfer dann ausgezogen und sich dann zusammen mit den anderen Personen entfernt. Bei der entwendeten Jacke handelt es sich um eine Emporio Armani Daunenjacke, Model EA 7 in schwarz. Die Oberfläche der Jacke ist leicht glänzend und hat einen silbernen Aufdruck. Der Neupreis beträgt 200 Euro. Zwei der männlichen Täter werden von dem 15-jährigen wie folgt beschrieben: Der Haupttäter, der die Jacke an sich nahm, ist ca. 20-25 Jahre alt und ca. 180 cm groß mit normaler Statur. Er trug eine schwarze dicke Winterjacke mit Kapuze (hatte er über den Kopf gezogen), eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Auffällig war der etwas längere schwarze Spitzbart im Gesicht. Der zweite Täter trug einen grauen Pullover und eine schwarze Steppweste sowie eine blaue Jeans. Das geschätzte Alter beträgt ebenfalls 20-25 Jahre und die Körpergröße wurde auf 175-180 cm geschätzt. Von der dritten beteiligten Person ist nur bekannt, dass der Mann einen schwarzen Pullover mit einer schwarzen Weste trug. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Fall eingeleitet und bittet Zeugen, die den Vorfall vielleicht beobachtet haben, die Dienststelle zu kontaktieren.

Leer- Verkehrsunfallflucht

Am 22.11.2023 kam es in der Zeit zwischen 12:15 Uhr und 12:20 Uhr zu einer Unfallflucht im Burfehner Weg. Ein derzeit unbekannter Fahrzeugführer befuhr den Burfehner Weg in Richtung Heisfelder Straße und beschädigte beim Vorbeifahren einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw. Anschließend verlies der Verursacher die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Sache machen können, werden gebeten, die Polizei zu kontaktieren.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell