Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Samstag, d. 25.11.2023

PI Leer/Emden (ots)

++ Diebstahl einer Geldbörse ++ Angriff auf Polizeibeamtin ++ Radfahrer gestürzt ++

Leer - Diebstahl einer Geldbörse

Leer - Am 23.11.2023, im Zeitraum zwischen 13:40 Uhr und 14:00 Uhr, täuschte eine unbekannte Täterin gegenüber einer Kundin im Aldi-Markt in der Ringstraße ihre Hilfsbereitschaft vor und entwendete so deren Geldbörse. Die Täterin begleitete die Kundin nach dem Einkauf zu ihrem PKW. Dort stellte die Kundin schließlich fest, dass ihre Geldbörse entwendet wurde. In dieser befand sich u. a. eine hohe dreistellige Bargeldsumme. Die Geldbörse wurde am 24.11. in einem Altkleider-Container in der Arend-Smid-Straße in Leer aufgefunden. Das Bargeld befand sich nicht mehr darin. Die Täterin wird mit einer schlanken Statur, dunklen Haaren, südländischem Aussehen und gutem Deutsch beschrieben. Zur Tatzeit sei die Frau dunkel gekleidet gewesen. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Angriff auf Polizeibeamtin

Leer - Am Freitagabend gegen 18:40 Uhr wurden Beamte zu einer hilflosen Person in der Straße Hohe Loga gerufen. Dort trafen die Beamten auf einen 23-jährigen Leeraner, der aufgrund einer offensichtlichen erheblichen Rauschmittelbeeinflussung geistesabwesend war und medizinische Hilfe benötigte. Der Rettungsdienst verbrachte den Mann in ein Krankenhaus. Wegen seines aggressiven Verhaltens musste der Mann durch die Polizei begleitet werden. Der 23-Jährige verließ das Krankenhaus gegen 21:10 Uhr trotz weiterbestehender Notwendigkeit einer medizinischen Behandlung. Eingesetzte Polizeikräfte konnten den Mann nahe des Krankenhauses antreffen und wollten ihn dorthin zurückbringen. Der Leeraner reagierte unvermittelt aggressiv und schlug einer Polizeibeamtin ins Gesicht. Die Beamtin erlitt hierbei Verletzungen. Der 23-Jährige konnte durch die Polizeikräfte schließlich fixiert und dem Krankenhaus zurückgeführt werden. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten Betäubungsmittel sowie verschreibungspflichtige Medikamente. Wegen seines Verhaltens erwarten ihn Strafverfahren wegen Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Weener - Radfahrer gestürzt

Weener - Am Freitagmorgen gegen 06:30 Uhr war 18-jähriger Weeneraner mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Emsstraße in Richtung Leer unterwegs. Ein Autofahrer beabsichtigte zu diesem Zeitpunkt, aus der Straße Ferstenborgum nach links in die Emsstraße einzubiegen. Dabei übersah der Autofahrer den vorfahrtsberechtigten Radfahrer. Der 18-Jährige musste stark abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem PKW zu vermeiden. Dabei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Der PKW-Fahrer setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er mit einem dunklen VW Touran unterwegs gewesen sein. Zeugen und Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell