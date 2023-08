LPI-GTH: Moped entwendet- Zeugensuche

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots) - Am 29. Juli, gegen 04.55 Uhr begaben sich ein oder mehrere bislang unbekannte Personen widerrechtlich auf das Gelände einer Tankstelle in Altenfeld in der Goldbergstraße. Hier drangen der oder die Täter gewaltsam in das Gebäudeinnere ein und entwendeten Tabakwaren in noch unbekanntem Wert. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Hinweise zu Täter oder ...

