Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beförderungen im Bereich der Landespolizeiinspektion Gotha

LPI Gotha (ots)

Der Behördenleiter der Landespolizeiinspektion Gotha, Herr Leitender Polizeidirektor Detlev Schum, honorierte am heutigen Tag den täglichen Einsatz von Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten der LPI Gotha mit einer Beförderung. 60 Beamtinnen und Beamte, welche mit schutz- sowie kriminalpolizeilichen Aufgaben betraut sind, erhielten heute für ihre besondere Leistung die Beförderungsurkunden.

In diesem Jahr führte die LPI Gotha ihre Beförderungsveranstaltung in der Staatlichen Fachschule für Bau, Wirtschaft und Verkehr in Gotha durch.

Der Oberbürgermeister der Stadt Gotha, Herr Knut Kreuch, sowie weitere gewählte Vertreter der Landkreise (Landkreis Gotha, Wartburgkeis und Ilm-Kreis) nahmen ebenso an der Veranstaltung teil, wie der Leiter der Abteilung 4 des Thüringer Ministeriums für Inneres und Kommunales, Herr Frank-Michael Schwarz, der Vizepräsident der Landespolizeidirektion, Herr Thomas Quittenbaum, sowie die Interessenvertretungen der Thüringer Polizei. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell