POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 27.11.2023

++Diebstahl aus Pkw++Unfall in Baustelle++Betrug über Handyfernzugriff++ Auslösung einer Brandmeldeanlage++Unfallfluchten++

Rhauderfehn - Diebstahl aus Pkw

Am 26.11.2023 wurde der Polizei mitgeteilt, dass es im Lerchengang zu einem Diebstahl aus einem Pkw gekommen sei. Vor Ort wurde festgestellt, dass unbekannte Täter an einem Pkw VW über eine Scheibe an der hinteren Beifahrertür an den Innenraum des Fahrzeuges gelangt sind und dort diverse Werkzeuge entwendeten. Unter anderem nahmen die Täter eine Flex und ein hochwertiges Baustellenradio mit. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen und eine Spurensuche durchgeführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten die Polizei in Rhauderfehn oder Leer zu kontaktieren.

Moormerland - Unfall in Baustelle

Am 26.11.2023 wurde gegen 17:00 Uhr mitgeteilt, dass es auf der Straße "Alte Landstraße" (L14) zu einem Unfall gekommen sei. Ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus Moormerland befuhr die L14, welche aktuell erneuert wird, obwohl das Befahren derzeit verboten ist. Eine entsprechende Beschilderung ist dem Bauabschnitt vorangestellt. Innerhalb der Baustelle kollidierte der 30-jährige frontal mit einem Straßenfertigungsgerät, welches dort für die Bauarbeiten genutzt wird. Bei dem Aufprall wurde der Mann schwer verletzt. Nach einer rettungsmedizinischen Erstversorgung wurde der Mann in ein Krankenhaus verbracht. An dem Fahrzeug und an der der Baumaschine entstand hoher Sachschaden. Der Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Die Autobahnpolizei hat den Unfall aufgenommen und die weiteren Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet.

Emden - Betrug über Handyfernzugriff

Eine App für Fernzugriffe lässt sich nicht nur auf dem heimischen PC installieren, sondern auch auf dem Smartphone. Diese Vorgehensform ist mittlerweile besonders bekannt bei den Anrufen, bei welchen fremde Personen sich als Mitarbeiter von Microsoft ausgeben. Nun haben sich die Betrüger eine neue Einnahmequelle ausgedacht und geben sich als "Technischer Support von PayPal" aus. Hier werden die Betroffenen auf dem Smartphone angerufen und die Betrüger behaupten, übrigens ebenfalls in schlechtem Englisch, dass das PayPal-Konto der Angerufenen in Gefahr sein und unbedingt Maßnahmen getroffen werden müssten. In einem aktuellen Fall in Emden wurde einer Geschädigten dringlich erläutert, dass sie Gefahr laufe, einen Betrag in Höhe von 4500 Euro zu verlieren. Für die angeblich notwendige Sicherung des Geldbetrages wurde die Frau angewiesen, eine App auf ihrem Handy einzurichten. Tatsächlich handelte es sich bei dieser App um eine Fernzugriff-Software, die es fremden Menschen ermöglicht, auf das Smartphone zuzugreifen. Diese Arten von Software, die ursprünglich zu Verwaltungs-und Servicezwecke für Unternehmen entwickelt wurden, finden Ihren Nutzen mittlerweile auch bei Betrugstaten und sind dann wirksam, sobald die Geschädigten die Software ohne weitere Nachfragen einfach installieren und die Betrüger zugreifen lassen. Im vorliegenden Fall wurde die 43-järhige auch noch aufgefordert, einen Account bei einem Online-Geldtransfer-Service einzurichten und dorthin Transaktionen vorzunehmen. Dorthin transferierte die Geschädigte zwei Zahlungen in Gesamthöhe von gut 2000 Euro. Die Gelder wurden von den Betrügern direkt abgezogen und auf weitere Konten in Richtung Belgien verschoben. Der Online-Gelddienstleister bemerkte im internen Prüfverfahren, dass bei den Transaktionen etwas nicht ordnungsgemäß lief und sperrte den Account, so das keine weiteren Ein-und Auszahlungen möglich waren. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass diese Betrugsarten sich zwar leicht erklären lassen, vor allem, wenn man zum Beispiel Warnhinweise wie diese hier leicht nachlesen kann. In Echtzeit besteht für die Geschädigten das Problem, dass sie mit Anrufen überschüttet werden. Im vorliegenden Fall wurde die Frau neunmal direkt nacheinander angerufen, was Unsicherheit bei den Betroffenen auslöst. Dazu sprechen die Betrüger meistens englisch, was noch mehr Stress auslöst, weil die Sachverhalte schwer zu entschlüsseln sind. Deshalb rät die Polizei dazu, derartige Anrufe, vor allem in englischer Sprache, gleich von Beginn an kritisch zu betrachten. Sollte ein Anrufer behaupten, es gäbe Probleme mit einem Online-Konto, dann sollte man umgehend den Anruf abbrechen und sich selber davon überzeugen, dass alles in Ordnung ist. Sicherheitshalber auch von einem anderen Endgerät. Die Polizei rät dringend davon ab, auf Aufforderung von fremden Menschen irgendwelche Apps auf dem eigenen Handy zu installieren, oder Konten einzurichten, um Geld aus angeblichen Sicherheitsgründen zu überweisen. Das gleiche gilt auch für Anrufe, die auf den heimischen Computer hinweisen und dort Anweisungen zur Installation eines Programmes vorgeben. Personen, die in solcher Form geschädigt wurden, wenden sich bitte umgehend an ihre Hausbank und erstatten Anzeige bei der Polizei.

Leer - Auslösung einer Brandmeldeanlage

Am 27.11.2023 kam es gegen 02:15 Uhr zu der Auslösung einer Brandmeldeanlage in einem Technikraum in einem Krankenhaus an der Kirchstraße. Durch Kräfte der Feuerwehr und der Polizei wurde festgestellt, dass ein Akku in Flammen stand und eine erhebliche Rauchentwicklung ausgelöst hatte. Vorsorglich wurden 39 Patienten aus dem betroffenen Bereich evakuiert. Nach den notwendigen Eindämmungs- und Lüftungsarbeiten der Feuerwehr, konnte die Patienten wieder in ihre Krankenzimmer verlegt werden. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Polizei hat den Brandort aufgenommen und die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen. Diese dauern an.

Leer/Emden - Unfallfluchten

Am 20.11.2023 wurde bei der Polizei in Emden eine Unfallflucht angezeigt, die sich bereits am 15.11.23 in der von 13:30 Uhr bis 19:00 Uhr zugetragen hatte. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein-oder Ausparken einen Pkw, welcher auf dem Parkplatz eines Leeraner Krankenhauses an der Augustenstraße geparkt war. An dem Pkw VW wurden Dellen und Lackschäden an der hinteren linken Fahrzeugseite festgestellt.

Am 21.11.2023 wurde angezeigt, dass es an dem Tag in der Zeit von 10:30 Uhr bis 11:15 Uhr am Südbahnhof in Emden zu einer Beschädigung an einem Pkw VW kam. Ein unbekannter Fahrzeugführer fügte dem Wagen wahrscheinlich im Rahmen eines Rangiermanövers eine Beschädigung vorne rechts zu und entfernte sich von der Unfallstelle.

In beiden Fällen bittet die Polizei Emden um Zeugenhinweise.

