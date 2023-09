Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Linienbus

Fulda (ots)

Hünfeld - Am 04.09.2023, um 18:45 Uhr, befuhr der 31-Jährige RMV-Linienbusfahrer mit seinem Linienbus die Straße Niedertor in Hünfeld. In Höhe einer Fahrschule wollte eine 28-Jährige Hünfelderin mit ihrem PKW nach links auf das Gelände der Fahrschule einbiegen und bremste verkehrsbedingt bis zum Stillstand ab. Der Fahrer des Linienbusses erkannte die Situation zu spät und fuhr auf die wartende Verkehrsteilnehmerin auf. Hierdurch wurde die 28-Jährige verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 4.500 EUR. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurde keiner der Insassen des Linienbusses verletzt.

