Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Trickbetrug: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten fünfstelligen Geldbetrag - Motorroller gestohlen - Gefährliche Körperverletzung - Versuchte Wohnungseinbrüche - Amtliches Kennzeichen entwendet

Fulda (ots)

Trickbetrug: Falsche Bankmitarbeiter erbeuten fünfstelligen Geldbetrag

Großenlüder. Ein unbekannter Täter gab sich am Freitag (01.09.) am Telefon als falscher Bankmitarbeiter aus und erbeutete einen fünfstelligen Betrag. Er rief abends einen lebensälteren Mann aus der Gemeinde Großenlüder an und überzeugte diesen, dass Auffälligkeiten auf seinem Bankkonto festgestellt worden seien und man zur Klärung des Sachverhaltes beziehungsweise der Rückholung von unerlaubt abgebuchten Geldern nun die Mitarbeit des Angerufenen benötige. Auf diesem Weg gelangte der Täter vermutlich an die Zugangsdaten des Geschädigten und veranlasste mehrere Überweisungen - insgesamt in einer fünfstelligen Höhe - von dessen Konto.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder Bankangestellter ausgibt, den Sie möglicherweise als solchen nicht erkennen. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld, TANs oder Überweisungen von Ihnen fordert. - Rufen Sie den Ihnen bekannten Bankmitarbeiter unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

ACHTUNG: Nutzen Sie hierzu nicht die Wahlwiederholungstaste sondern legen Sie das Gespräch bewusst auf und wählen Sie die Nummer neu in das Telefon ein.

- Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Motorroller gestohlen

Flieden. Von einem Parkplatz in der Schlüchterner Straße stahlen Unbekannte am Freitag (01.09.), zwischen 21:30 Uhr und 23:45 Uhr, einen Motorroller des Herstellers Peugeot. Das Zweirad konnte kurze Zeit später am Fliedener Bahnhof aufgefunden werden. Zeuginnen und Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Fulda. Vor einem Wohnhaus in der Pacelliallee stahlen Unbekannte zwischen Freitagabend (01.09.) und Samstagmorgen (02.09.) einen Motorroller des Herstellers Hongdou mit dem Versicherungskennzeichen 498JMR im Wert von rund 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Vor einem Wohnhaus in der Schillerstraße stahlen Unbekannte zwischen Samstagabend (02.09.) und Sonntagmorgen (03.09.) einen roten Motorroller des Herstellers Peugeot mit dem Versicherungskennzeichen 396BCE im Wert von rund 300 Euro. Das Zweirad konnte kurze Zeit später in Tatortnähe auf einer Wiesenfläche aufgefunden werden. Zeuginnen und Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

In der Schumannstraße stahlen Unbekannte am Sonntag (03.09.), zwischen 5.10 Uhr und 14.20 Uhr, vor einem Wohnhaus einen Motorroller des Herstellers Peugeot. Das Zweirad konnte kurze Zeit später leicht beschädigt in Tatortnähe auf einem Parkplatz aufgefunden werden. Zeuginnen und Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder an die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de zu wenden.

Gefährliche Körperverletzung

Fulda. Am Samstag (02.09.), gegen 21.40 Uhr, kam es in der Heinrichstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen war es zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen einer 37-jährigen Frau und einer 28-Jährigen - beide aus Fulda - in der Nähe eines Einkaufszentrums in der Straße "Am Emaillierwerk" gekommen. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung lief die 28-Jährige mit einer Begleiterin aus Richtung des Einkaufszentrums kommend in Richtung Innenstadt, entlang der Heinrichstraße, davon. Die 37-Jährige folgte den Beiden mit ihrem Auto. Nachdem die 28-Jährige nach aktuellen Informationen mit Lebensmitteln nach der im Fahrzeug befindlichen Fuldaerin geworfen hatte, steuerte diese ihren Pkw auf die Jüngere zu. Durch die Kollision fiel die 28-Jährige zu Boden und verletzte sich schwer. Auch ihre Begleiterin stürzte, verletzte sich aber leicht. Beide Frauen wurden zur medizinischen Behandlung in eine Klinik gebracht. Die 37-Jährige entfernte sich nach dem Vorfall von der Örtlichkeit, konnte jedoch wenig später durch die alarmierten Beamten angetroffen und zur Dienststelle verbracht werden. Sie wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Nach momentanem Kenntnisstand liegen die Hintergründe der Streitigkeiten im privaten Umfeld. Die Polizei und die Staatsanwaltschaft in Fulda haben die entsprechenden Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Diese dauern aktuell noch an. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gefährliche Körperverletzung

Fulda. Am Sonntag (02.09.), gegen 3.20 Uhr, kam es in der Meistergasse zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 30-Jähriger aus Fulda befand sich zum Tatzeitpunkt vor einem Hauseingang, als ein Pkw anhielt und mehrere ihm unbekannte Personen ausstiegen. Diese kamen nach derzeitigen Erkenntnissen auf den Fuldaer zu und traten und schlugen aus bisher unbekannten Gründen auf ihn ein. Der Mann wurde dabei verletzt und musste in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchte Wohnungseinbrüche

Künzell. Unbekannte versuchten zwischen Mittwochnachmittag (27.08.) und Sonntagnacht (03.09.) in zwei Einfamilienhäuser in der Wiechertstraße einzubrechen. Die Täter hebelten dazu erfolglos an den entsprechenden Eingangstüren und hinterließen mehrere hundert Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Amtliches Kennzeichen entwendet

Hünfeld. In der Jahnstraße stahlen Unbekannte in der Nacht zu Sonntag (03.09.) das amtliche Kennzeichen FD-FX 31 von einem Kraftrad des Herstellers Aprilia. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell