POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Sturz von Radfahrer

Fulda. Ein 37-jähriger Pedelec-Fahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Sonntag (03.09.) schwer verletzt. Er befuhr gegen 15.15 Uhr die Michael-Henkel-Straße in Fahrtrichtung Künzeller Straße und wollte nach derzeitigen Erkenntnissen von der Fahrbahn nach rechts auf den Gehweg fahren. Hierbei stieß er aus noch unbekannter Ursache mit dem Vorderrad gegen den Bordstein, verlor die Kontrolle über das E-Bike und stürzte zu Boden. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Klinikum transportiert. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.

Auffahrunfall

Petersberg. Leichte Verletzungen zog sich ein 18-jähriger BMW-Fahrer aus Hofbieber bei einem Unfall am Sonntag (03.09.) zu. Er befuhr gegen 22 Uhr in Stöckels die K 4 aus Richtung Petersberg kommend in Fahrtrichtung Almendorf. Aus noch unklarer Ursache erkannte er einen am Fahrbahnrand geparkten Opel vermutlich zu spät und fuhr auf diesen auf. Der Opel wurde dadurch noch gegen einen im angrenzenden Hof geparkten Audi geschoben, welcher mit der Front gegen einen Stapel Bauschutt stieß. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der BMW-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Polizeistation Fulda

HEF

Alleinunfall

Hohenroda. Am Montag (28.08.), gegen 21:45 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Nüsttal die L3172 aus Ransbach kommend in Richtung Heimboldshausen. Auf Höhe eines Firmengeländes kam er nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen aus noch unklarer Ursache nach links von der Fahrbahn ab und im Graben neben der Fahrbahn zum Stehen. Dabei überfuhr er auch einen Leitpfosten. Das Fahrzeug war anschließend nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

Unfall mit hohem Sachschaden

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (31.08.), gegen 13:15 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld die B324 / Homberger Straße aus Richtung Bad Hersfeld Innenstadt kommend in Richtung Neuenstein. Eine 83-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld fuhr zeitgleich in die entgegengesetzte Richtung. Nach momentanem Kenntnisstand geriet die 83-Jährige mit ihrem Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 28a aus noch unbekannter Ursache plötzlich nach links auf die Gegenfahrbahn. Hierdurch prallten die jeweiligen Außenspiegel beider Pkw aneinander. Weiter kollidierte die Pkw-Fahrerin mit ihrem vorderen linken Kotflügel gegen den hinteren linken Kotflügel des 61-jährigen Pkw-Fahrers. Die Fahrzeugführerin setzte ihre Fahrt in Richtung Innenstadt weiter fort, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Sie konnte wenig später ermittelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

Unfall im Kurvenbereich

Schenklengsfeld. Am Samstag (02.09.), gegen 16:40 Uhr, befuhr ein 20-jähriger Fahrer aus Petersberg mit seinem Kraftrad die K14 von Soislieden nach Wehrshausen. Ein 48-jähriger Pkw-Fahrer aus Schenklengsfeld fuhr zur gleichen Zeit in die entgegengesetzte Richtung. Im Kurvenbereich bremsten nach aktuellem Kenntnisstand beide Fahrer ihre Fahrzeuge. Dabei geriet der 20-Jährige mitsamt seiner Maschine ins Rutschen und stieß hierdurch gegen den stehenden Pkw des 48-Jährigen. Dabei wurde der Kradfahrer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Unfall beim Fahrspurwechsel

Bad Hersfeld. Am Sonntag (03.09.), gegen 19:20 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Pkw-Fahrer aus Oberaula die B27 aus Richtung Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda auf dem rechten von zwei Fahrstreifen. Ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Eiterfeld befuhr zeitgleich die B27 in gleicher Richtung auf dem linken der beiden Fahrstreifen. Als der 28-Jährige nach aktuellen Erkenntnissen den Fahrstreifen nach links wechselte, kam es zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Angersbach. Am Freitag (01.09.), gegen 1 Uhr, befuhr ein 25-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem BMW 440i die Bundesstraße von Angersbach herkommend in Richtung Lauterbach. Auf regennasser Fahrbahn geriet das Fahrzeug aus noch unbekannten Gründen ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte die dort befindliche Schutzplanke und kam anschließend auf einer Wiese zum Stillstand. Bei dem Unfall blieb der Fahrer glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 1.400 Euro.

Mit Pkw überschlagen

Herbstein. Am Samstag (02.09.), gegen 8 Uhr, befuhr ein 33-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Polo die Landesstraße von Ilbeshausen-Hochwaldhausen herkommend in Richtung Lanzenhain. Ausgangs einer Linkskurve verlor der Fahrer aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw beschädigte zunächst zwei Leitpfosten und prallte dann gegen einen dortigen Felsen. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Wagen in der Folge und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer leicht. Es entstand Sachschaden von circa 6.200 Euro.

Polizeistation Lauterbach

