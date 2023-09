Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Handtasche gestohlen - Roller gestohlen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Handtasche gestohlen

Bebra. Aus einem Kofferraum eines Pkw auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gottlieb-Daimler-Straße stahlen Unbekannte am Samstagvormittag (02.09.) eine Handtasche samt Inhalt. Der genaue Wert des Diebesguts ist aktuell noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Roller gestohlen

Rotenburg a.d. Fulda. Ein schwarzes Kleinkraftrad des Herstellers Piaggio, mit dem Kennzeichen 126 JMO, stahlen Unbekannte von einem Parkplatz in der Altstadtstraße. Das Zweirad hat einen Wert von etwa 1.500 Euro. Der Diebstahl wurde am Sonntagabend (03.09.) festgestellt. Eine genaue Tatzeit ist aktuell nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sandra Suski, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell