Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Auffahrunfall auf der BAB 5 mit schwer verletzten Personen

Am Sonntag, dem 03.09.2023, gegen 16:20 Uhr, kam es auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Norden, zwischen den Anschlussstellen Homberg/Ohm und Alsfeld-West, im Bereich der Baustelle "Ohmtaldreieck", Km: 408,5 (Gemarkung Homberg/Ohm), zu einem Auffahrunfall mit insgesamt 5 beteiligten PKW.

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr eine 34-jährige Fahrzeugführerin aus Hofheim am Taunus mit ihrem blauen Volvo die linke von zwei Fahrspuren im dortigen Baustellenbereich. Aufgrund von Rückstau musste sie ihr Fahrzeug verkehrsbedingt abbremsen. Die nachfahrenden PKW erfassten die Situation offensichtlich zu spät und kollidierten jeweils frontal mit dem Fahrzeugheck ihres Vorausfahrenden. Alle Unfallbeteiligten kamen, auf der linken Fahrspur stehend, in ihre Endposition. Der Verkehr wurde über die rechte Fahrspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Sieben der insgesamt elf Fahrzeuginsassen wurden verletzt, davon vier Personen schwer und drei Personen leicht. Die Schwerverletzten wurden durch Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Alle an dem Verkehrsunfall beteiligten PKW waren durch die Beschädigungen nicht mehr fahrbereit. Sie konnten mit Hilfe der Feuerwehr in das angrenzende Baufeld umgesetzt werden. Dazu musste die Fahrbahn in Richtung Norden für die Dauer von etwa 15 Minuten vollgesperrt werden.

Neben der freiwilligen FFW Homberg/Ohm waren vier RTW und ein Notarzt im Einsatz.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 80000,-EUR.

Gefertigt: Siebert, POK

(Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, Am Weinberg 31, 36251 Bad Hersfeld)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell