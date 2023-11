POL-LER: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.11.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

++Ermittlungen nach Tötungsdelikt++

Weener - Ermittlungen nach Tötungsdelikt

Am 25.11.2023 wurde gegen 23:40 Uhr per Notruf mitgeteilt, dass es in einem Haushalt an der "Neue Straße" zu einem Tötungsdelikt zum Nachteil einer 87-jährigen Frau gekommen sei. Eingesetzte Polizeikräfte der Polizei Leer trafen an der genannten Örtlichkeit auf den 60-jährigen Sohn des Opfers. Nach rechtlicher Belehrung durch die Einsatzkräfte gab der Mann an, für den Tod der 87-jährigen Frau verantwortlich zu sein. Der 60-jährige wurde vorläufig festgenommen. Am 26.11.2023 erließ das Amtsgericht Norden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten, welcher im Anschluss der Untersuchungshaft zugeführt wurde. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Aurich und der Polizeiinspektion Leer/Emden dauern an.

