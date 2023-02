Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Geldbörse entwendet

Hildesheim (ots)

Holle (web) - Am heutigen Tage, gegen 14:30 Uhr, befand sich die 77jährige Geschädigte aus der Gemeinde Holle im Netto Markt in der Bahnhofstraße. Im Vorraum des Marktes legte sie ihre Geldbörse kurz an die Seite, um Altpapier bzw. Verpackungsmaterial in den dortigen Behältern zu entsorgen. Beim Verlassen des Marktes ließ die Rentnerin die Geldbörse liegen, bemerkte diesen Umstand jedoch unmittelbar am PKW. Als sie nur wenige Minuten später wieder im Vorraum stand, war die Geldbörse bereits nicht mehr aufzufinden. Ein unbekannter Täter hatte die Geldbörse mitgenommen und nicht an der Kasse abgegeben. Der Schaden beläuft sich auf ca. 350 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Salzdetfurth (Tel. 05063-9010) in Verbindung zu setzen.

