Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 28.11.2023

PI Leer/Emden (ots)

++Katalysator entwendet++Gegen Straßenlaterne gefahren++Lieferwagen beschädigt++Unfall durch abgelösten Hinterreifen++Nach Unfall geflüchtet++Whisky entwendet++Betrunken und ohne Führerschein unterwegs++

Hesel - Katalysator entwendet

In der Zeit vom 25.11.2023, 16:30 Uhr bis zum 27.11.2023, 08:00 Uhr kam es an einem Firmenparkplatz an der Leeraner Straße zu dem Diebstahl eines Katalysators. Unbekannte Täter montierten den Katalysator, der sich an einem Lieferwagen befand, ab und entwendeten diesen. Bei der Tat entstand ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten, die Polizei in Hesel zu informieren.

Emden - Gegen Straßenlaterne gefahren

Am 27.11.2023 kam es in der Zeit von 14:00 Uhr bis 21:30 Uhr zu einem Vorfall an der Urbierstraße. In Höhe der Hausnummer 30 wurde eine Straßenlaterne von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer angefahren, was zu einem deutlichen Schiefstand an der Beleuchtungseinrichtung führte. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne sich um den deutlich sichtbaren Schaden zu kümmern. Die Straßenlaterne musste aus Sicherheitsgründen vollständig entfernt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Emder Polizei zu kontaktieren.

Bunde - Lieferwagen beschädigt

Am 27.11.2023 kam es in der Zeit von 12:25 Uhr bis ca. 13:00 Uhr zu einem Vorfall auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Neuschanzer Straße. Ein 35-jähriger Mann aus Aschendorf stellte seinen Lieferwagen im Bereich der Altglascontainer ab und begab sich in den Einkaufsmarkt. Als er nach einer halben Stunde zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er fest, dass sich auf der rechten hinteren Schiebetür eine große Beule befand. Daher ist davon auszugehen, dass ein unbekannter Verkehrsteilnehmer im Rahmen eines Rangiermanövers den Lieferwagen beschädigte und sich dann unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, die Bunder Polizei zu verständigen.

Rhauderfehn - Unfall durch abgelösten Hinterreifen

Am 27.11.2023 kam es gegen 15:00 Uhr zu einem Unfall, als ein 54-jähriger Mann aus Leer mit seinem Fahrzeug die Papenburger Straße in Fahrtrichtung Langholt befuhr. Aus derzeit unbekannten Gründen löste sich der linke hintere Autoreifen des Leeraners und prallte gegen das entgegenkommende Fahrzeug einer 55-jährigen Frau aus Rhauderfehn. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt, jedoch entstanden durch den Vorfall Sachschäden an beiden Fahrzeugen. Da beide Autos nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie geborgen werden. Die Polizei Rhauderfehn hat den Unfall aufgenommen und die Ermittlungen zur Ursache eingeleitet.

Leer - Nach Unfall geflüchtet

Am 27.11.2023 kam es gegen 18:05 Uhr auf dem Bahnhofsring (Teilstück hinter dem dortigen Hotel) zu einer Unfallflucht durch einen ausparkenden Pkw. Ein 18-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades befuhr den Bereich des Bahnhofsringes, als der Fahrer eines Pkw BMW aus einer dortigen Parklücke herausfuhr, ohne den jungen Mann passieren zu lassen. Der Fahrer des Kleinkraftrades musste zur Vermeidung einer Kollision ausweichen und stürzte. Der Fahrer des BMW entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den gestürzten und leicht verletzten 18-jährigen Moormerländer zu kümmern. Die Polizei Leer hat den Unfall aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die Dienststelle zu kontaktieren.

Emden - Whisky entwendet

Am 27.11.2023 wurde der Emder Polizei gegen 14:00 Uhr mitgeteilt, dass es in einem Verbrauchermarkt an der Thüringer Straße zu dem Diebstahl von fünf Flaschen Whisky gekommen sei. Vor Ort trafen die eingesetzten Kräfte auf eine unkooperative 32-jährige Frau mit Wohnsitz in Emden. Nach ersten Feststellungen hatte die Frau sich zusammen mit einem Begleiter innerhalb des Marktes aufgehalten und fünf Flaschen Whisky in ihre Umhängetasche verstaut. Danach verließen die Frau und ihr Begleiter den Geschäftsbereich vorbei an einer Easy-Shopping-Station. Auf Ansprache durch eine Geschäftsmitarbeiterin verweigerte die Frau sofort die Kooperation und setzte dieses Verhalten auch nach Erscheinen der Emder Polizeikräfte fort. Die 32-jährige wurde zur Polizeidienststelle begleitet, wo sie nach wie vor, trotz des mittlerweile aufgefundenen Diebesgutes, den Sachverhalt bestritt. Die Frau muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Emden - Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Am 27.11.2023 führten Einsatzkräfte der Emder Polizei gegen 13:25 Uhr eine Verkehrskontrolle auf der Larrelter Straße durch und nahmen eine Überprüfung bei einem 35-jährigen Mann aus Emden vor. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht nur ohne eine gültige Fahrerlaubnis im Straßenverkehr unterwegs war, sondern auch unter dem Einfluss von Alkohol stand. Sein geprüfter Atemalkoholwert betrug 1,82 Promille. Der Mann wurde anschließend der Dienststelle zugeführt, wo eine Blutprobe genommen wurde. Zudem wurde dem Mann, der sich nun in einem Strafverfahren verantworten muss, das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell