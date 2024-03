POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 25.03.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Brandermittlungen nach Zimmerbrand ++ Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz ++

Weener - Brandermittlungen nach Zimmerbrand

Am 24.03.2024 gegen 19:30 Uhr erhielt die Rettungsleitstelle die Meldung eines Zimmerbrandes in einer städtischen Unterkunft in der Kommerzienrat-Hesse-Straße in Weener. Neben Kräften der Feuerwehr wurden auch Beamte der Polizei zum Einsatzort entsandt. Bei Eintreffen der Polizeibeamten führte die Feuerwehr bereits Löscharbeiten im einem brandbetroffenen Zimmer durch und konnte den Brand zügig löschen. Bei einer zeitgleich durchgeführten Überprüfung des Gebäudes durch Kräfte der Feuerwehr, konnten keine Personen im Gebäude festgestellt werden. Die Brandursache ist Gegenstand aktueller polizeilicher Ermittlungen, deren Abschluss noch aussteht. Der Brandort wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Am Gebäude entstand ein Sachschaden, welcher auf einen fünfstelligen Eurobetrag geschätzt wird. Zu Personenschäden kam es nicht.

Leer - Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am 25.03.2024 gegen 02:50 Uhr befuhren Beamte des Einsatz- und Streifendienstes der Polizei Leer im Rahmen ihrer Streifentätigkeit die Großstraße. Sie stellten dabei einen Pkw fest und führten eine Verkehrskontrolle durch. Als Fahrzeugführer trafen sie einen 26-Jährigen aus Moormerland an. Während der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der durch den Mann geführte Pkw seit dem vergangenen Jahr über keinen erforderlichen Versicherungsschutz mehr verfügte. Die Beamten untersagten daraufhin die Weiterfahrt und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den Fahrzeugführer sowie gegen den verantwortlichen Fahrzeughalter ein.

