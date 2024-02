POL-NI: Meerbeck- 37-Jähriger ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs

Nienburg (ots) - (Oth) Am 20.02.2024, ereignete sich gegen 13:20 Uhr ein Verkehrsunfall in der Weserstraße in Hoya. Ein 21-Jähriger aus Bay Oeynhausen beabsichtigte mit einem VW Golf von einem Parkplatz in die Weserstraße einzubiegen. Hierbei übersah er die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 52-Jährige aus Bücken. Zwischen dem Opel der 52-Jährigen und dem VW Golf kam es zum Verkehrsunfall. Die ...

