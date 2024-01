Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Raub eines Mountainbikes

Lippe (ots)

(RB) Am 31.12.2023 wurde einem 46-Jährigen Lemgoer in der Nähe der Schutzhütte des Asentals sein Mountainbike (MTB) gestohlen. In dem Moment, als er gerade eine kurze Pause machte um sich zu orientieren, wurde er plötzlich zu Boden gestoßen und insgesamt 3 unbekannte Täter nahmen ihm sein Mountainbike weg. Anschließend flüchteten die 3 Täter in Richtung Wüstener Straße bzw. Kurpark. Da alle drei Täter selber E-Bikes dabei hatten, führte einer der drei das gestohlene MTB der Marke Specialized in grau während der Flucht vom Tatort fahrend an einer freien Hand. Alle drei Täter trugen biketypische Kleidung, Brillen und Helme. Zeuge werden gebeten sich an die Kriminalpolizei unter Tel. 05231/609-0 zu wenden.

