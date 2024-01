POL-LIP: Bad Salzuflen - Mülltonnen brennen; Hausfassade beschädigt

Lippe (ots) - (RB) Am Silvestervormittag kam es in der Arminstraße in Detmold zu einem Pkw-Diebstahl. Unbekannte Täter entwendeten im Tatzeitraum von 06:20 Uhr bis 14:20 Uhr einen schwarzen VW Touran von einem Firmenparkplatz. Anschließend verließen sie den TO mit dem Pkw in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten Hinweise zur Tat, den Tätern oder dem Verbleib des Pkw an die Polizei in Detmold unter Tel. ...

mehr