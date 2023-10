Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Polizei sucht Fahrer eines Motorrollers

Heinsberg (ots)

An der Kreuzung Karl-Arnold-Straße/ Unterbrucher Straße kam es am Montag, 30. Oktober, gegen 16.55 Uhr, zu einem Verkehrsunfall. Eine 32-jährige Frau fuhr mit ihrem Pkw VW auf der Unterbrucher Straße und beabsichtigte an der Kreuzung nach rechts auf die Karl-Arnold-Straße abzubiegen. Deshalb fuhr sie auf den Rechtsabbiegestreifen. Neben ihr linksseitig befand sich der Fahrer eines Motorrollers, der nach ihren Angaben plötzlich nach rechts lenkte und auf ihren Fahrstreifen zog. Es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Fahrer des Motorrollers hielt kurz an, fuhr aber ohne Angabe seiner Personalien davon, als die Pkw Fahrerin die Polizei verständigen wollte. Der Mann war etwa 24 Jahre alt, zirka 175 Zentimeter groß und sehr schlank. Er hatte kurze, blonde Haare und trug eine rote Regenjacke sowie eine blaue lange Sporthose. Der Motorroller war vermutlich lila und trug einen Schaden an der rechten Fahrzeugseite davon. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei den Fahrer des Motorrollers sowie Unfallzeugen. Diese werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell