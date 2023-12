Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Nach Einbrüchen in Oberau, Nieder-Weisel, Dorheim und Okarben bittet die Polizei um Mithilfe +

Friedberg (ots)

--

Altenstadt-Oberau: Einbruch scheitert -

Gestern Abend versuchten Unbekannte in ein Haus in der Straße "Am Waldeck" einzusteigen. Gegen 17.40 Uhr hörten die Bewohner laute Schläge. Die Täter versuchten offensichtlich die Scheibe der Terrassentür einzuschlagen. Als sie die Bewohner bemerkten, suchten sie das Weite. An der Tür blieben Schäden in Höhe von rund 1.500 Euro zurück. Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem sind die Einbrecher gestern Abend, gegen 17.40 Uhr in der Straße "Am Waldeck" aufgefallen? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Butzbach - Nieder-Weisel: Diebe auf dem Recyclinghof -

Bisher unbekannte Diebe suchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der August-Wenzel-Straße den Recyclinghof der Stadt Butzbach auf. Zwischen 17.30 Uhr und 08.20 Uhr kletterten die Täter über den Zaun und brachen mehrere Türen auf. In den Räumen suchten sie nach Beute. Was genau die Täter mitgehen ließen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Höhe der Aufbruchschäden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Hinweise zu den Dieben nehmen die Ermittler der Butzbacher Polizei unter Tel.: (06033) 70430 entgegen.

Friedberg-Dorheim: Kellerfenster eingeschlagen-

Auf Beute aus einem Haus im Liebfrauenring hatten es Diebe abgesehen. Die Täter schoben den Rollladen eines Kellerfensters hoch, schlugen die Scheibe ein und kletterten hinein. Auf der Suche nach Wertsachen durchwühlten sie mehrere Schränke und Kommoden. Ob die Einbrecher Beute machten, kann momentan noch nicht gesagt werden. Zeugen, die die Täter zwischen Sonntagabend (26.11.2023), gegen 17.00 Uhr und gestern Morgen, gegen 10.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 bei der Polizeistation in Friedberg zu melden.

Karben - Okarben: Einbruch in der Untergasse -

Gestern im Laufe des Tages durchwühlten Einbrecher ein Haus in der Untergasse. Zwischen 06.30 Uhr und 19.45 Uhr schoben die Täter den Rollladen der Terrassentür hoch und drangen in das Haus ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume und ließen nach einer ersten Einschätzung der Bewohner Schmuck und Bargeld mitgehen. Über den Wert der Beute können noch keine Angaben gemacht werden. Die Einbruchschäden schätzt die Polizei auf mindestens 300 Euro. Die Ermittler der Kriminalpolizei in Friedberg suchen Zeugen, denen die Täter zur genannten Zeit in der Untergasse auffielen. Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 zu melden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell