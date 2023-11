Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Lkw prallen auf A5 zusammen

Behinderungen im Berufsverkehr in Richtung Frankfurt

Friedberg (ots)

Rosbach v.d.Höhe - A 5: Ein Unfall heute Morgen, gegen 03.30 Uhr, sorgt aktuell für starke Behinderungen im Berufsverkehr der A5 in Richtung Frankfurt.

Der 66-Jährige Fahrer eines Lkw war aus bisher nicht bekannten Gründen zwischen der Anschlussstelle Friedberg und dem Bad Homburger Kreuz nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei in einer Nothaltespur geparkte Lkw gekracht. Der im Main-Kinzig-Kreis lebende Unfallfahrer wurde aus seinem Führerhaus geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Die Insassen in den geparkten Lkw blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Einer der Laster war mit PET-Wasserflaschen beladen. Teile der Flaschen fielen auf Fahrstreifen der Autobahn und platzten auf.

Derzeit wird der Verkehr in Richtung Frankfurt über den mittleren und den linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Während der anstehenden Bergungsarbeiten der Abschleppfirma muss der mittlere Fahrstreifen ebenfalls gesperrt werden, so dass dann in Richtung Frankfurt lediglich ein Fahrstreifen zur Verfügung stehen wird.

Wie lange die Bergungsarbeiten und damit die Beeinträchtigungen andauern werden, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Angaben zur Schadenshöhe sind momentan ebenfalls nicht möglich.

Verkehrsteilnehmer werden gebeten die Unfallstelle weiträumig, ab dem Gambacher Kreuz über die A45 in Richtung Hanau, zu umfahren.

Guido Rehr, Pressesprecher

