Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Erst Handy gestohlen, dann 14-Jährige unter Drogen gesetzt und belästigt - Bundespolizei stellt skrupelloses Duo

Essen - Düsseldorf - Warendorf - Oberhausen - Wuppertal (ots)

Gestern Abend (26. August) entwendete ein Jugendlicher im Essener Hauptbahnhof einer Frau das Mobiltelefon. In Düsseldorf stellten Bundespolizisten dann den Dieb, welcher mit seinem Begleiter ein junges Mädchen begrapschte. Die Minderjährige soll zuvor genötigt worden, Tabletten einzunehmen.

Gegen 22:40 Uhr wurde eine 22-Jährige auf der Bundespolizeiwache im Hauptbahnhof Essen vorstellig. Sie gab an, dass ein Unbekannter ihr das Smartphone entwendet habe. Die iranische Staatsangehörige habe sich zuvor im Bahnhof aufgehalten, als sie die Rolltreppe genutzt habe, habe sie ihr Mobiltelefon in einem seitlichen Fach ihres Rucksacks verstaut. Dieses war jedoch nicht verschlossen. Als sie am Bahnsteig zu den Gleisen 1/2 angekommen sei, habe sie den Diebstahl bemerkt. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 780 Euro. Die Beamten führten eine Videoauswertung durch und stellten dabei einen jungen Tatverdächtigen fest. Der Polizeibekannte stieg kurz nach der mutmaßlichen Tat in die RE6 in Richtung Köln/ Bonn Flughafen.

Die Einsatzkräfte informierten die Bundespolizisten am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Dort konnten sie den 17-Jährigen mit Hilfe einer Personenbeschreibung antreffen. Der marokkanische Staatsbürger war in Begleitung eines 32-Jähirgen, sowie einer 14-Jährigen. Bei der Durchsuchung fanden die Polizisten das Smartphone der Wuppertalerin (22) bei dem Tatverdächtigen auf und beschlagnahmten dieses. Die Jugendliche stand augenscheinlich unter Einfluss von Betäubungsmitteln und wirkte hilfesuchend. Die Deutsche gab an, dass sie den jungen Mann aus Oberhausen und seinen Begleiter (32) erst kurz zuvor kennengelernt habe. Diese sollen ihr zwei verschreibungspflichtige Tabletten überlassen haben, welche schlaffördernd sind und eine beruhigende Wirkung haben. Anschließend sei sie unter Druck gesetzt worden, diese auch einzunehmen. Der 32-Jährige aus Warendorf nahm die stark benommene Geschädigte in den Arm und küsste sie mehrmals auf die Wange und auf den Mund.

Die Bundespolizisten alarmierten einen Rettungswagen für die junge Essenerin. Rettungskräfte untersuchten die Minderjährige. Diese wurde anschließend in die Obhut einer Jugendschutzstelle übergeben.

Die Beamten erteilten dem marokkanischen Staatsangehörigen (32) einen Platzverweis für den Düsseldorfer Hauptbahnhof. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, sexueller Belästigung und der Verstöße gegen das Arznei- und Betäubungsmittelgesetz ein. Zudem muss sich der 17-Jährige wegen Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell