POL-WE: + Nach Zusammenstoß schwer verletzt + Übelkeit im Bus + Handys erbeutet + Einbrüche und Einbruchsversuche + Kindergarten durchsucht + Diebe schlagen zu +

Bad Nauheim: Fußgängerin schwerstverletzt -

Durch einen Zusammenstoß mit einem Auto, trug eine 83-jährige Fußgängerin schwere Kopf-Verletzungen davon. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Seniorin am Freitagabend, gegen 17.00 Uhr die Frankfurter Straße überqueren wollte und dabei nicht auf den herannahenden Verkehr achtete. Der Fahrer eines BMW erfasste die Bad Nauheimerin. Eine Rettungswagenbesatzung und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung. Anschließend wurde sie zu weiteren Behandlung in eine Frankfurter Klinik transportiert. Der in Ober-Mörlen lebende 41-jährige BMW-Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

Friedberg: Übelkeit in Buslinie 01 / Polizei sucht Zeugen -

Ein ungewöhnlicher Vorfall am Freitagnachmittag in der Buslinie 01 beschäftigt derzeit die Polizei in Friedberg. Gegen 13.15 Uhr betrat 56-jährige Friedbergerin in Bisses - an der Haltestelle "Am Hain" - die Buslinie 01 in Richtung Friedberg Bahnhof. Die Frau berichtet der Polizei, dass an der Haltestelle Ossenheim eine Gruppe von acht Männern den Bus betrat. Einige der Männer setzten sich in die Nähe der 56-Jährigen. Während der Bus die Bahnunterführung durchführ, kurz vor der Endhaltestelle in Friedberg, vernahm sie ein Sprühgeräusch und direkt im Anschluss einen ungewöhnlichen Geruch. Daraufhin wurde der Friedbergerin schwindelig und übel, was sich erst an der Endhaltestelle am Bahnhof besserte. Dort vermisste sie ihr Handy, was ihr möglicherweise während ihres Schwindels abgenommen wurde. Erst am nächsten Nachmittag erstattete sie bei der Polizei Anzeige. Zum Dienstende am 25.11.2023 entdeckte ein Busfahrer ihr Handy in einem Mülleimer des Busses. Die Polizei in Friedberg sucht Zeugen des Vorfalls und bittet Insassen der Buslinie 01 vom Freitagnachmittag in Richtung Friedberger Bahnhof, die den Vorfall mitbekamen oder weitere Angaben zu der Gruppe Männer machen kann, sich unter Tel.: (06031) 6010 zu melden.

Nidda: Scheibenklirren und quietschende Reifen -

Heute in den frühen Morgenstunden machten sich Diebe an dem Schaufenster eines Elektrogeschäftes in der Straße "Raun" zu schaffen. Gegen 01.20 Uhr vernahmen Anwohner ein Scheibenklirren und kurz darauf fuhr ein Auto mit quietschenden Reifen davon. Die Täter hatten die Scheibe des Verkaufsraums eingeschlagen und waren eingestiegen. Aus diesem ließen sie eine bisher nicht bekannte Menge an Smartphones mitgehen. Im Anschluss flohen die Diebe mit einem Auto in Richtung Aral-Tankstelle. Nähere Angaben zu den Tätern oder zu deren Fluchtwagen können momentan noch nicht gemacht werden. Hinweise zu den Einbrechern oder zu ihrem Fluchtwagen nimmt die Polizei in Büdingen unter Tel.: (06042) 96480 entgegen.

Ortenberg: Wohnungseinbruch -

Im Neuen Weg stiegen Diebe in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein. Die Unbekannten hebelten die Terrassentür auf und suchten im Inneren nach Wertsachen. Nach einer ersten Einschätzung der Bewohner fehlen eine nicht bekannte Menge an Bargeld und Modeschmuck sowie ein Kerzenständer. Zeugen, die die Täter am Samstagabend, zwischen 20.00 Uhr und 21.20 Uhr im Neuen Weg beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 bei der Büdinger Polizei zu melden.

Altenstadt: Diebe im Kindergarten -

Auf Beute aus dem Kindergarten "Löwenzahn" hatten es Einbrecher in der Langen Straße abgesehen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag verschafften sie sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt und durchsuchten sämtliche Räume nach Beute. Die Kita-Leitung geht derzeit davon aus, dass die Diebe keine Wertsachen mitgehen ließen. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Reichelsheim: Einbruch in Weckesheim und Beienheim -

Durch das Einschlagen von Scheiben verschafften sich Einbrecher in der Nacht von Freitag auf Samstag Zutritt in ein Haus in Weckesheim sowie in eines in Beienheim. In der Barbarastraße in Weckesheim rückte ein Einfamilienhaus in den Fokus der Einbrecher. Sie schlugen eine Scheibe der Kellertür ein, öffneten diese und gelangten ins Haus. Derzeit ist nicht bekannt, ob die Täter Beute machten. Die Reparatur der Scheibe wird ca. 200 Euro kosten. In derselben Nacht, gegen 02.30 schlugen Diebe eine Scheibe eines Hauses in der Berliner Straße in Beienheim auf. Sie stiegen ein und durchwühlten Schränke und Kommoden. Die Bewohner hatten noch einen lauten Schlag vernommen, hatten dies aber nicht mit einem Einbruch in Verbindung gebracht. In diesem Fall kann noch nicht gesagt werden, ob die Täter Beute machten. Die Einbruchschäden summieren sich auf ca. 1.000 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag in Weckesheim oder Beienheim beobachtet? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Nidda: Brutale Diebe schlagen zu -

Am frühen Freitagmorgen lieferte sich ein Lkw-Fahrer in der Straße "Markt" eine handfeste Schlägerei mit zwei Dieben. Gegen 05.10 Uhr stellte das Opfer seinen Lkw auf einem Parkstreifen ab und stieg aus, um nach einer Lieferadresse zu schauen. Als er wenige Minuten später zu seinem Laster zurückkehrte, saßen auf dem Fahrer- und dem Beifahrersitz zwei Männer. Er sprach den auf der Fahrerseite sitzenden Mann an, der ihm daraufhin sofort mit der Faust ins Gesicht schlug. Der 50-jährige Lasterfahrer zog ihn vom Sitz und drückte diesen zu Boden. Dessen Komplize kam ihn zu Hilfe und schlug nun ebenfalls auf den Gießener ein. Letztlich rannten die beiden Männer in Richtung Ortsausgang davon. Erst später merkte der 50-Jährige, dass ihm etwa 50 Euro aus seinem im Führerhaus abgelegten Portemonnaie fehlten. Der Angreifer, der auf dem Fahrersitz saß, war zwischen 180 und 185 cm groß, etwa 25 bis 27 Jahre alt und von sportlicher Statur. Er hatte kurze braun/blonde Haare und ein schmales Gesicht. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans und einer gelben Jacke. Sein Komplize war deutlich kräftiger und trug eine schwarze Jacke. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls und der gefährlichen Körperverletzung und sucht Zeugen. Wer hat die Schlägerei am Freitagmorgen, gegen 05.10 Uhr beobachtet? Wer kann weitere Angaben zu den beiden Angreifern machen? Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Bad Vilbel: Diebe steigen ein -

Am Wochenende rückten ein Haus in der Franz-Brentano-Straße und zwei Reihenhäuser in der Brandenburger Straße in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen 16.45 Uhr und 21.15 Uhr suchten die Täter die Gärten der beiden Reihenhäuser in der Brandenburger Straße auf. Sie hebelten die Terrassentüren auf und durchwühlten Schränke und Kommoden. Sie ließen Schmuck und Bargeld mitgehen, Angaben zum Wert der Beute können noch nicht gemacht werden. In der Franz-Brentano-Straße erwischte es die Besitzer eines Einfamilienhauses. Auch in diesem Fall verschafften sich die Einbrecher gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zu dem Haus und machten sich mit Schmuck und Bargeld aus dem Staub. Zeugen die die Einbrecher beobachteten oder denen in der Brandenburger Straße oder in der Franz-Brentano-Straße in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 mit den Ermittlern der Polizeistation in Bad Vilbel in Verbindung zu setzen.

Bad Vilbel - Dortelweil: An Haustür gehebelt -

Ohne Erfolg machten sich Einbrecher an der Haustür eines Mehrfamilienhauses in der Konrad-Adenauer-Straße zu schaffen. Zwischen Samstagmorgen, gegen 11.00 Uhr und Sonntagabend, gegen 20.00 Uhr hebelten die Täter vergeblich an der Tür. Zurück blieb ein Schaden in Höhe von rund 400 Euro. Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600.

