Polizei Wuppertal

POL-W: W - Einbrecher in Kleingartensiedlung festgenommen

Wuppertal (ots)

Am 13.09.2023, gegen 23:15 Uhr, meldete sich eine Zeugin beim Notruf der Polizei einen Verdächtigen auf einer Kleingartenanlage an der Obere Lichtenplatzer Straße. Die eingesetzten Beamten konnten vor Ort einen 17-Jährigen festnehmen, der nach bisherigen Erkenntnissen zunächst ein Fenster der Gartenlaube aufgehebelt hatte, in der er angetroffen werden konnte. Neben diversem Diebesgut, welches in einer mitgeführten Tasche gefunden wurde, stellten die Beamten an vier Lauben in unmittelbarer Umgebung Einbruchspuren fest. Zudem entdeckten die Polizeibeamten einen 3er BMW mit laufendem Motor, der in der Nähe geparkt war und dem 17-Jährigen zugeordnet wurde. Bei der Überprüfung der Fahrzeugkennung stellte sich heraus, dass der BMW in Verdacht steht am 13.09.2023 für zwei Unfallfluchten verantwortlich zu sein. Der 17-Jährige wurde vorläufig festgenommen. (jb)

