Polizei Wuppertal

POL-W: W Jugendlicher auf der Bahntrasse beraubt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (13.09.2023, 13:25 Uhr) beraubten zwei bislang Unbekannte einen Jugendlichen auf der Nordbahntrasse. Der 17-Jährige war zu Fuß von seiner Schule in Richtung Elberfeld unterwegs, als einer von zwei Radfahrern erfolglos versuchte, ihm von hinten anfahrend, das Mobiltelefon aus der Gesäßtasche zu ziehen. Wenig später, in Höhe der Brücke über die Germanenstraße, sprach einer der beiden den Jugendlichen an und gab vor, sich für das Verhalten entschuldigen zu wollen. Unvermittelt schubste er den Jugendlichen und forderte die Herausgabe des Handys. Mit der Beute flüchteten die beiden Radfahrer über die Trasse in Richtung Elberfeld. Die Straftäter sind 16 bis 18 Jahre alt. Einer trug einen weißen Kapuzenpullover und fuhr ein weißes Fahrrad. Der andere einen schwarzen Kapuzenpullover und war mit einem schwarzen Fahrrad unterwegs. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

