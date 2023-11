Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Wohnungseinbrüche in Friedberg und Bad Vilbel + Unfallfluchten bei Hirzenhain und in Bad Vilbel + Kat abmontiert +

Friedberg (ots)

Hirzenhain: Nach Unfallflucht Zeugen gesucht -

Auf mindestens 2.000 Euro summiert sich der Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer am Montagabend zu verantworten hat. Gegen 17.10 Uhr war der Fahrer eines weißen Ford Fiesta auf der Landstraße von Lißberg in Richtung Hirzenhain unterwegs. Im Gegenverkehr überholte ein Autofahrer, so dass der Fiestafahrer nach rechts ausweichen musste. In der Folge prallte der Fiesta in die Leitplanke. Der Unfallfahrer fuhr in Richtung Lißberg davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der 53-jährige Hirzenhainer im Ford blieb unverletzt. Die Autos berührten sich nicht. Zeugen, die den Unfall beobachteten oder die Angaben zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 mit der Polizeistation in Büdingen in Verbindung zu setzen.

Altenstadt: Kat abmontiert -

Auf einem Firmenparkplatz in der Helmershäuser Straße schlugen in der zurückliegenden Nacht Kat-Diebe zu. Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagnacht, gegen 00.00 Uhr montierten die Unbekannten den Katalysator eines grauen Toyota Prius ab und ließen das rund 500 Euro teure Teil mitgehen. Hinweise zu den Dieben nimmt die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480 entgegen.

Friedberg: Einbrecher durchwühlen Häuser -

Nachdem am Donnerstag Diebe in drei Wohnungen einbrachen, bittet die Kripo um Mithilfe. In der Buchenstraße hebelten die Diebe zwischen 09.00 Uhr und 17.30 Uhr eine Terrassentür auf, stiegen ein und suchten nach Beute. Hier gehen die Bewohner derzeit davon aus, dass die Täter keine Wertsachen erbeuteten. Zwischen 16.30 Uhr und 18.40 Uhr machten sich Einbrecher an der Terrassentür eines Hauses in der Gartenfeldstraße zu schaffen. Sie brachen diese auf, durchwühlten im Haus Schränke und Kommoden und ließen eine Geldkassette mitgehen. Zwischen 09.30 Uhr und 20.30 Uhr liegt die Tatzeit für einen Einbruch in ein Haus in der Lindenstraße. Der Versuch die Terrassentür aufzubrechen scheiterte. Kurzerhand schlugen die Diebe die Scheibe ein, öffneten die Tür und suchten im Inneren nach Wertsachen. Auch in diesem Fall machten die Diebe nach einer ersten Einschätzung der Bewohner keine Beute. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Einbrecher gestern in der Buchenstraße, der Gartenfeldstraße oder in der Lindenstraße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Bad Vilbel: Einbruch in der Martin-Luther-Straße -

Ungebetene Gäste suchten am Donnerstagabend in der Martin-Luther-Straße die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf. Zwischen 17.45 Uhr und 19.45 Uhr schoben die Diebe die Jalousie der Terrassentür hoch und hebelten die Tür auf. In der Wohnung durchsuchten die Täter sämtliche Räume. Ihnen fiel ein IPad im Wert von ca. 1.000 Euro in die Hände. Hinweise zu den Einbrechern nehmen die Ermittler der Polizeistation in Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600 entgegen.

Bad Vilbel: Hoher Schaden nach Parkplatzrempler / Polizei sucht Zeugen -

Auf rund 8.000 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer auf dem Parkplatz der Post/Sparkasse in der Alten Frankfurter Straße zurückließ. Am 22.11.2023, zwischen 09.20 Uhr und 11.20 Uhr stand dort ein schwarzer 1-er BMW. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unfallfahrer mit seinem Fahrzeug beim Ein- oder Ausparkten die Beifahrerseite des BMW beschädigte. Hinweise zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler der Vilbeler Polizei unter Tel.: (06101) 54600 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

