POL-NI: Hoya: Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Nienburg (ots)

(Oth) Am 20.02.2024, ereignete sich gegen 13:20 Uhr ein Verkehrsunfall in der Weserstraße in Hoya. Ein 21-Jähriger aus Bay Oeynhausen beabsichtigte mit einem VW Golf von einem Parkplatz in die Weserstraße einzubiegen. Hierbei übersah er die von rechts kommende, vorfahrtsberechtigte 52-Jährige aus Bücken. Zwischen dem Opel der 52-Jährigen und dem VW Golf kam es zum Verkehrsunfall. Die Fahrzeugführenden und der 22-jährige Beifahrer des Opels wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und mussten an der Unfallstelle abgeschleppt werden. Insgesamt ist ein Sachschaden von etwa 10.500 Euro entstanden.

