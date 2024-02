Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Tabakwaren-Dieb gestellt und dem Gericht vorgestellt.

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Am Freitag, den 16.02.2024 teilte das E-Center in Bad Nenndorf mit, dass eine Person Tabakwaren aus der Auslage entwenden wollte. Der Tatverdächtige wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die Polizei versuchte die Identität festzustellen, da der Dieb einen falschen Ausweis mit sich führte. Die männliche 43-jährige Person wurde zur Polizeidienststelle nach Bad Nenndorf verbracht. Dort wurde die Identität nach einer Erkennungsdienstlichen Behandlung geklärt. Es stellte sich heraus, dass der Tatverdächtige mehrere Personalien nutzt und keinen festen Wohnsitz hat, zudem noch durch zweit Staatsanwaltschaften in Niedersachsen gesucht wird. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Bückeburg, wurde die Person am Samstag dem Amtsgericht vorgeführt und zunächst bis zur Hauptverhandlung in Haft genommen. Der Warenwert, den der Tatverdächtige entwenden wollte wurde auf 224,55 Euro beziffert.

