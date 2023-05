Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Pkw überschlägt sich, zwei Personen verletzt

Warendorf (ots)

Am Freitag, 19.05.2023, um 12.20 Uhr, kam es auf der L586 in Höhe der Einmündung Alst in Albersloh zu einem Verkehrsunfall. Eine 62-jährige Frau fuhr zusammen mit ihrer 32-jährigen Tochter, beide aus Beckum, auf der L586 von Sendenhorst in Richtung Albersloh. In einer langgezogenen Linkskurve kam der Pkw der 62-jährigen Beckumerin nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Auf den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Bahnschienen kam das Fahrzeug zum Stillstand. Beide Insassinnen mussten durch die Feuerwehr aus dem Pkw geborgen werden. Zur weiteren medizinischen Behandlung wurden die beiden Frauen mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die L586 war während der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde voll gesperrt. Der Bahnverkehr war nicht eingeschränkt, da die Bahnstrecke zur Zeit nicht genutzt wird.

