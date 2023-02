Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Diverse Feststellungen Fahren unter dem Einfluss von Alkohol

Landkreis MSE (ots)

Zwischen dem 03.02.2023 und dem 06.02.2023 stellten die Polizeibeamten der Polizeiinspektion Neubrandenburg mehrere Verstöße fest, bei denen Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen unter Alkoholeinfluss am Straßenverkehr teilnahmen.

Im Neubrandenburger Stadtteil "Am Oberbach" kontrollierten die Beamten am 05.02.2023 gegen 03:00 Uhr einen 46-jährigen E-Scooter-Fahrer. Eine Atemalkoholkontrolle im PHR Neubrandenburg ergab einen Wert von 0,88 Promille.

Gegen 21:15 Uhr wurde ein Fahrzeugführer in der Ortschaft Weisdin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Die Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 0,76 Promille.

Am 06.02.2023 gegen 10:30 Uhr stellten Beamte des PHR Neustrelitz auf der B198 kurz vor der Ortschaft Möllenbeck einen 62-jährigen Pkw-Fahrer fest, welcher unter Alkoholeinfluss das Fahrzeug führte. Der Wert der Atemalkoholmessung lag bei 1,06 Promille.

Gegen die Fahrzeugführer wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Darüber hinaus wurde die Fahrerlaubnisbehörde über die Sachverhalte informiert.

Weiterhin kam es zu drei Straftaten im Bereich der Polizeiinspektion Neubrandenburg.

In Woldegk kontrollierten die Beamten am 03.02.2023 nach einem Zeugenhinweis einen 71-jährigen Fahrzeugführer, welcher bereits mit seinem Pkw an dessen Wohnanschrift angekommen war. Der Mann gab die Fahrt mit dem Kraftfahrzeug zu. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 1,23 Promille.

Einen 66-jährigen Pkw-Fahrer kontrollierten die Beamten des PHR Waren im Stadtgebiet am 04.02.2023 gegen 18:00 Uhr nach einem Zeugenhinweis. Der Mann hatte einen Alkoholwert von 1,34 Promille.

Am frühen Morgen des 06.02.2023 wurde eine alkoholisierte Pkw-Fahrerin auf der B96 zwischen Neustrelitz und Weisdin kontrolliert. Die 32-Jährige hatte einen Atemalkoholwert von 2,64 Promille.

Neben einer jeweiligen Blutprobenentnahme und Fertigung einer Strafanzeige, wurden die Führerscheine sichergestellt und die Fahrerlaubnisbehörde über die Sachverhalte in Kenntnis gesetzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell