Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Nienburg sucht nach Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht die sich am 17.02.2024 auf dem Parkplatz am Neumarkt in Nienburg ereignete.

Ein 30-Jähriger aus Nienburg parkte seinen grauen Seat Ibiza gegen 8 Uhr auf dem Parkplatz. Als er gegen 16:15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er starke Beschädigungen vorne links am Fahrzeug.

Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der 05021-97780 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell