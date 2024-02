Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Beckedorf- Fahrzeugführerin weicht einer Katze aus und verursacht einen Verkehrsunfall mit 12.000 Euro Schaden

Nienburg (ots)

(Oth) Am 20.02.2024 befuhr eine 56-Jährige aus Elze die Hauptstraße in Beckedorf, als gegen 05:20 Uhr eine Katze die Fahrbahn querte. Die Fahrzeugführerin wich mit ihrem Renault der Katze aus und kollidierte linksseitig neben der Fahrbahn mit einer Grundstücksmauer. Der Renault wurde durch den Verkehrsunfall an der Fahrzeugfront stark beschädigt. Der Sachschaden wurde auf etwa 10.000 Euro geschätzt. An der Grundstücksmauer entstand ebenfalls ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell