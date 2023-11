Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zigarettenautomaten aufgebrochen - Polizei hofft auf Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Heiligendorf, Hopfenkamp

29.10.2023, 15.00 Uhr - 30.10.2023, 07.30 Uhr

Die Polizei Fallersleben registrierte zwischen Sonntagnachmittag 15.00 Uhr und Montagmorgen 07.30 Uhr in der Ortschaft Heiligendorf einen gewaltsam geöffneten und entleerten Zigarettenautomaten.

Dabei dürfte sich der Gesamtschaden in einen vierstelligen Bereich belaufen.

In der Straße Hopfenkamp wurde ein zwischen den Straßen Jahnring und Harbigring stehender Automat mit brachialer Gewalt geöffnet und sowohl die darin befindlichen Tabakwaren, als auch das Bargeld entwendet.

Anschließend flüchtete der Täter bislang unerkannt.

Da der Automat in einer Wohngegend steht, hoffen die Ermittler darauf, dass Anwohner verdächtige Personen wahrgenommen haben und bitten um Hinweise an die Polizeistation in Fallersleben oder die Rufnummer 05361/4646-0.

