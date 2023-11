Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Weihnachtskonzert der Polizei Wolfsburg - Niedersächsisches Polizeiorchester spielt für wohltätigen Zweck -

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Kreuzkirche, Laagbergstraße

12.12.2023, 19.00 Uhr

Am Dienstagabend, 12.12.2023 um 19.00 Uhr wird in der Wolfsburger Kreuzkirche an der Laagbergstraße erstmalig ein Weihnachtskonzert der Polizei Wolfsburg stattfinden.

Gestaltet wird diese musikalische Stunde rund um die schönste Zeit des Jahres vom niedersächsischen Polizeiorchester unter der Leitung von Thomas Boger.

Es wird eines der letzten Konzerte für den langjährigen Leiter des niedersächsischen Polizeiorchesters Thomas Boger sein, denn er wird das Orchester Ende Januar 2024 verlassen und ab 01. Februar 2024 Leiter des Landespolizeiorchesters in Nordrheinwestfalen werden.

Auf dem Programm des aus 47 Musikern bestehende symphonischen Blasorchesters stehen Werke von J.S. Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Georg Friedrich Händel, Karel Svoboda, Leonard Cohen, Leroy Anderson und anderen zeitgenössischen Meistern.

Der Erlös dieses Benefizkonzerts kommt zu gleichen Teilen dem Wolfsburger Frauenhaus e.V. und der TABULA Starthilfe e.V. zugute.

Eintrittskarten für dieses einmalige Konzert in Wolfsburg können für den Preis von 15EUR für Erwachsene und 10EUR für Kinder und Studenten ab Mittwoch, den 01. November 2023 in allen Wolfsburger Polizeidienststellen erworben werden.

Als Partner konnte die Wolfsburger Verkehrsgesellschaft gewonnen werden, welche gegen Vorlage der Eintrittskarte die Besucher des Konzerts mit Linienbussen zum Konzert hin und wieder zurückbringt.

Polizeichefin Petra Krischker freut sich auf das Weihnachtskonzert: "Es ist mir eine Herzensangelegenheit, mit diesem Benefizkonzert das Frauenhaus Wolfsburg und die TABULA Starthilfe für Kinder- und Jugendarbeit zu unterstützen. Unser Polizeiorchester ist ein Hörgenuss für Jedermann und ich hoffe, dass die rund 400 Sitzplätze fassende Kirche bis auf den letzten Platz gefüllt ist."

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell