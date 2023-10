POL-HH: 231010-3. Polizeipräsident in den Ruhestand verabschiedet

Polizei Hamburg

Im Rahmen eines großen Festaktes wurde heute Polizeipräsident Ralf Martin Meyer in den Ruhestand verabschiedet.

Ralf Martin Meyer begann 1979 seine Karriere im mittleren Dienst an der Landespolizeischule. Nach verschiedenen Stationen studierte er von 1986 bis 1989 an der damaligen Fachhochschule für öffentliche Verwaltung (FHÖV) und wechselte als Kommissar in den gehobenen Dienst. Dort war er mehrere Jahre in Leitungsfunktionen bei den Hamburger Spezialeinheiten. Nach einem weiteren Studium an der Polizei-Führungsakademie in Münster-Hiltrup wechselte Ralf Martin Meyer in den höheren Dienst. Nach einer zweijährigen Tätigkeit in der Projektarbeit wurde Meyer Leiter der Spezialeinheiten, im Jahr 2004 dann langjähriger Pressesprecher der Polizei Hamburg. Nach weiteren Verwendungen als Vizechef des Landeskriminalamts und Leiter der Polizeiakademie wurde er am 1. Mai 2014 schließlich zum Polizeipräsidenten Hamburgs ernannt. Er wirkte mehr als 44 Jahre in der Polizei Hamburg, die letzten fast zehn davon als Chef an ihrer Spitze.

Seine Nachfolge tritt der bisherige Präsident der Polizei Köln, Falk Schnabel, an. Der 54-jährige Jurist und ehemalige Leitende Oberstaatsanwalt war von Dezember 2020 bis April 2022 Polizeipräsident der Polizei Münster und seitdem Polizeipräsident in Köln. Die Amtsübernahme soll Anfang November erfolgen.

Erster Bürgermeister Dr. Peter Tschentscher: "In mehr als 40 Jahren bei der Polizei Hamburg hat Ralf Martin Meyer unserer Stadt einen großen Dienst erwiesen. Als Polizeipräsident hat er erfolgreich für die Sicherheit der Menschen in Hamburg gesorgt. Das Risiko, in unserer Stadt Opfer einer Straftat zu werden, ist so niedrig wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Im Namen des Senats und auch persönlich danke ich Ralf Martin Meyer sehr herzlich und wünsche ihm alles Gute für die Zukunft."

Innensenator Andy Grote: "Ralf Martin Meyer hat unsere Polizei im Laufe seiner Dienstzeit geprägt, wie nur wenige in der Geschichte unserer Stadt. Nach 44 Dienstjahren, davon fast ein Jahrzehnt an der Spitze der Polizei, hat er nachhaltige Erfolge erzielt. Die Polizei ist in seiner Zeit deutlich gewachsen, sie hat neue Fähigkeiten dazugewonnen, sie ist jünger, weiblicher, diverser geworden - auch digitaler und moderner. Seine polizeiliche Expertise, seine Analysefähigkeit und sein Urteilsvermögen haben ihm nicht nur den höchsten Respekt der Kolleginnen und Kollegen eingetragen, sondern auch große Anerkennung in Stadtgesellschaft, Politik und in Sicherheitskreisen bundesweit. Ich bin sehr dankbar für die gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren."

