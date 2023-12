LPI-NDH: Verkehrsunfall

Kyffhäuserkreis (ots) - Am 30.11.2023 gegen 21:15 Uhr musste der Fahrer eines PKW Ford in Artern, Schönfelder Straße an einer roten Ampel bremsen. Auf Grund der schneeglatten Fahrbahn kam der PKW ins Rutschen und kollidierte mit einem Verkehrszeichen. Es entstand Sachschaden. Zum Abbinden auslaufender Flüssigkeiten kam die Feuerwehr zum Einsatz. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser Telefon: 03632 6610 ...

