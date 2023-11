LPI-NDH: Fahrt endete im Straßengraben und Strafanzeige

Kyffhäuserkreis (ots) - Bereits am 28.11.2023 gegen 12:30 Uhr befuhr eine 47-jährige Fahrerin mit ihrem PKW die L1034 von Berka in Richtung Bendeleben. In einer Kurvenausfahrt kam ihr ein unbekannter LKW entgegen, von dessen Ladefläche in diesem Moment offenbar unbekannte Gegenstände auf die Fahrbahn fielen. Die PKW -Fahrerin bemerkte einen kräftigen Schlag an der Vorderseite und dem Unterboden des PKW. Bei der Überprüfung in einer Werkstatt wurden diverse ...

