Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Mann wird von Unbekannten angegriffen - Couragierte Helfer als Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Von mehreren noch unbekannten Tätern angegriffen worden ist ein Mann am Freitagabend in der Pforzheimer Innenstadt.

Der Mann im Heranwachsendenalter hatte sich gegen 19 Uhr zunächst an einer Bushaltestelle am Leopoldplatz aufgehalten und auf den Bus gewartet. Laut derzeitigem Stand der Ermittlungen wurde er dann plötzlich von einer fünfköpfigen Personengruppe umringt und festgehalten. In der Folge schlug einer der Täter auf den Mann ein und fügte ihm leichte Verletzungen zu. Der Geschädigte schaffte es dennoch, sich loszureißen und in Richtung Waisenhausplatz zu flüchten. Die Angreifer rannten ihm hinterher. Auf dem Waisenhausplatz wurden zwei bislang unbekannte Passanten, ein Mann und eine Frau, auf das Geschehen aufmerksam. Es gelang den beiden Passanten durch ihr couragiertes Einschreiten, die Tätergruppe von dem Heranwachsenden fernzuhalten. Die Angreifer liefen daraufhin in Richtung Westliche Karl-Friedrich-Straße/Fußgängerzone davon.

Von den fünf Tätern ist bekannt, dass sie alle so um die 20 Jahre alt sein und südländisch aussehen sollen. Zumindest ein Teil der Angreifer soll gebrochen Deutsch gesprochen haben und mit Jogginghosen sowie "Bomberjacken" bekleidet gewesen sein.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord bittet Zeugen oder Hinweisgeber darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden. Insbesondere werden die beiden mutigen Passanten gebeten, sich zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell