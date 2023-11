Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfälle

Kyffhäuserkreis (ots)

Der Fahrer eines PKW Daimler-Benz kollidierte am 29.11.2023 gegen 20:00 Uhr auf der Ortsverbindungstraße zwischen Hauteroda und Oberheldrungen mit einem Dachs. Am PKW entstand Sachschaden. Das Tier verendete an der Unfallstelle.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich in den frühen Morgenstunden des 30.11.2023 auf der L1034 kurz vor Bendeleben. Hier konnte der Fahrer eines PKW Renault die Kollision mit einem Reh nicht verhindern. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro. Das Tier konnte in unbekannte Richtung flüchten.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell