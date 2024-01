Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Varel für das Wochenende 05.01.-07.01.2024

Varel (ots)

Einbruch in einen Kiosk in Varel - Polizei sucht Zeugen In der Nacht von Donnerstag, 04.01.2024, auf Freitag, 05.01.2024, kam es im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 07:00 Uhr in der Hafenstraße in Varel zu einem Einbruch in einen Kiosk. Bislang unbekannte Täter brachen eine Tür auf und schlugen eine Glasscheibe ein. Es wurden Tabakwaren und Bargeld erlangt. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell