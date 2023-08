Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - hochwertiges E-MTB entwendet

Maikammer (ots)

In der Zeit vom 05.08., 16:00 Uhr bis 06.08., 12:30 Uhr wurde aus einem unverschlossenen Schuppen eines Anwesens in der Schloßstraße ein hochwertiges, optisch auffälliges E-Mountainbike der Marke "Conway" vom Typ "Xyron S5.9" entwendet. Das Fahrrad war in diesem Schuppen angeschlossen und hat einen Neuwert von mehr als 5.500 Euro. Wer Angaben zum Diebstahl oder zum neuen Besitzer geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Edenkoben in Verbindung unter 06323-9550 zu setzen.

