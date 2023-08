Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim - Hayna - Bei Widerstand verletzt

Herxheim - Hayna (ots)

Am 05.08.2023 wurde der Polizeiinspektion Landau gegen 21 Uhr ein 26-jähriger Mann gemeldet, welcher sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden soll. Vor Ort versuchte dieser zu flüchten. Er konnte eingeholt und gefesselt werden. Gegen die Fesselung wehrte sich der 26-Jährige mit Leibeskräften. Hierbei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Der 26-Jährige wurde im Anschluss durch einen Rettungswagen in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen, da er alkoholisiert war und unter der Wirkung von Betäubungsmitteln stand. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

