POL-WHV: Verkehrsunfallflucht im Wangerland - Polizei sucht Zeugen

Jever (ots) - In der Nacht vom 03. auf den 04. Januar 2024 gerieten gegen 01:13 Uhr auf einem Wohnmobilstellplatz in der Jahnstraße in Jever zwei Pkw in Vollbrand. Beide Fahrzeuge brannten vollends aus. Die Freiwillige Feuerwehr Jever konnte eine Brandausbreitung verhindern. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Schaden kann derzeit nicht genau beziffert werden. Zeugen mit Hinweisen werden gebeten, sich unter ...

mehr