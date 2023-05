POL-COE: Coesfeld, Letter Straße/ Einbruch in Baustelle

Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat Am Wevelbach einen grauen VW Caddy beschädigt. Zwischen 11 Uhr am Sonntag (28.05.23) und 11 Uhr am Montag (29.05.23) stand das Auto am Straßenrand. Der Verursacher kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

mehr