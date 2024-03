POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 27.03.2024

Polizeiinspektion Leer/Emden

++ Ladendiebe festgestellt, Haftbefehl vollstreckt ++ Verkehrsunfallflucht ++ Verkehrsunfallflucht mit verletzter Radfahrerin ++ Trunkenheit im Straßenverkehr ++

Emden - Ladendiebe festgestellt, Haftbefehl vollstreckt

Am 26.03.2024 gegen 11:00 Uhr kontrollierten Beamte der Emder Polizei einen Pkw, nachdem sie zuvor eine männliche Person im Nahbereich eines Lebensmittelmarktes in der Teutonenstraße festgestellt hatten, die sich auffällig verhalten hatte. Im Pkw befanden sich zwei Männer im Alter von 49 und 21 Jahren. Während dieser Kontrolle konnten die Beamten bei den Männern diverse Flaschen Alkohol im Gesamtwert im mittleren dreistelligen Eurobereich feststellen, die einem unmittelbar zuvor begangenen Diebstahlsdelikt zugeordnet werden konnten, für das sich die beiden Männer nun verantworten müssen. Darüber hinaus ergab sich, dass für einen der Männer ein Haftbefehl bestand, der nun vollstreckt werden konnte.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Am 26.03.2024 erschien eine 19-Jährige Frau in der Dienststelle der Polizei Emden und zeigte eine Verkehrsunfallflucht an. Sie hatten ihren Pkw am Vormittag, gegen 09:25 Uhr, auf einem Parkplatz am Constantiaplatz in Emden abgestellt. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt unbeschädigt gewesen. Als sie nur wenige Minuten später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stelle sie eine Unfallbeschädigung am hinteren Stoßfänger fest. Der unbekannte Unfallverursacher hatte sich unerlaubt vom Unfallort entfernt, sodass die Polizei nun nach möglichen Zeugen des Vorfalles sucht und diese bittet, Kontakt mit der Dienststelle in Emden aufzunehmen.

Emden - Verkehrsunfallflucht mit verletzter Radfahrerin

Am 26.03.2024 gegen 22:10 Uhr befuhren eine 27-Jährige und ein 30-Jähriger aus Emden auf Fahrrädern die Nesserlander Straße stadteinwärts. In Höhe der Maria-Wilts-Straße fuhr ein weiterer Radfahrer von dort auf den Radweg der Nesserlander Straße und kollidierte dabei mit der 27-Jährigen. Die Frau stieß zunächst auf ihren Fahrradlenker und kam schließlich zu Fall. Der bislang unbekannte Radfahrer setzte seine Fahrt ohne Weiteres fort. Die Frau verspürte fortan Schmerzen im Bauch und musste sich in einem Krankenhaus ambulant behandeln lassen. Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, die Dienststelle in Emden zu kontaktieren.

Weener - Fahrzeugführer alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis

Am 26.03.2024 gegen 21:20 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer der Polizei einen Fahrzeugführer mit auffälliger Fahrweise und baten um Kontrolle der Person. Die Beamten stellten kurze Zeit später das beschriebene Fahrzeug in der Kreuzstraße in Weener fest und führten eine Verkehrskontrolle durch. Dabei nahmen sie wahr, dass der 51-Jährige Fahrzeugführer aus Haselünne deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest hatte einen Wert von 1,38 Promille zum Ergebnis. Außerdem ergab eine Überprüfung, dass er keine Fahrerlaubnis besaß, um den genutzten Pkw zu führen. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein entsprechendes polizeiliches Ermittlungsverfahren eröffnet.

