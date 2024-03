Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der PI Leer/Emden für Ostersamstag, 30.03.2024

Leer (ots)

++Schwerer Verkehrsunfall++Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch++Fahren unter Btm-Einfluss und ohne Führerschein++Verkehrskontrollen anlässlich des Treffens der Tuningszene++

Schwerer Verkehrsunfall

Weener - Am Freitagnachmittag kam es gegen 14 Uhr in Stapelmoor auf der Hauptstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus Weener kam aus Richtung Stapelmoor kommend in Richtung Weener fahrend aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem im Seitenraum stehenden Baum. Sowohl der Fahrer als auch seine beiden Mitfahrer (beide 38 Jahre alt, wohnhaft Weener) wurden schwer verletzt. Bei der Aufnahme des Unfalles durch die Polizei ergaben sich Hinweise, dass der Pkw-Fahrer alkoholisiert war, so dass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Pkw wurde schwer beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Sachbeschädigung und Hausfriedensbruch

Emden - Drei männliche Personen aus Emden (21, 23 u. 39 Jahre alt) verschafften sich in den frühen Morgenstunden des Ostersamstages Zutritt zu einem leerstehenden Wohnhaus in der Friedrich-Rückert-Straße. Da sie zuvor die Verglasung der Wohnungseingangstür eingetreten hatten, blieb das Eindringen nicht unbemerkt. Alle drei konnten durch die Polizei bei der Überprüfung des Sachverhaltes im Haus angetroffen werden und wurden in Gewahrsam genommen. Diese gaben letztlich an, dass sie in dem Haus nur übernachten wollten, jedoch nichts entwenden.

Fahren unter Btm-Einfluss und ohne Führerschein

Holtland - Am Freitagabend gegen 20 Uhr konnten Polizeibeamten auf der Kleinbahnstraße einen 18-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Holtand kontrollieren. Dieser hatte den E-Scooter mit ca. 40 km/h geführt und konnte keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Zudem war der E-Scooter nicht versichert. Als wenn das nicht genug gewesen wäre stand der junge Mann auch noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, so dass eine Blutentnahme angeordnet werden musste.

Verkehrskontrollen anlässlich des Treffens der Tuningszene

Emden u. Hesel - Am Karfreitag kam es im Emder Stadtgebiet und in der Ortschaft Hesel zu einem Treffen von Pkw-Fahrern aus der sog. Tuning-Szene. In Emden trafen sich ca. 100, in Hesel annähernd 1000 Personen mit 800 Pkw anlässlich des "Car-Freitages", darunter aber auch viele Schaulustige. Durch die Polizei wurden die Veranstaltungen begleitet und ca. 120 Kontrollen durchgeführt, dieses mit Unterstützung von Sachverständigen des TÜV Nord. Im Ergebnis wurden u.a. 24 Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis erstellt, 5 x wegen unzulässiger Auspuffanschlagen. 15 x musste die Weiterfahrt untersagt werden, einige Fahrzeuge wurden aufgrund ihrer unzulässigen Veränderungen aus dem Verkehr "gezogen" und beschlagnahmt. Hinzu kamen Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz und gegen die Zulassungsverordnung. In Emden konnte zudem ein gefälschter Führerschein sichergestellt und ein Haftbefehl vollstreckt werden. Kurz vor Abschluss der Veranstaltungen und der Kontrollen geriet in Hesel noch ein Pkw, besetzt mit 2 männlichen Personen aus dem Bereich Wolfenbüttel (21 u. 28 Jahre alt) in die Kontrolle, wo bei der Durchsuchung neben einer geringen Menge an Betäubungsmitteln auch eine ungeladene, jedoch scharfe Schusswaffe und Munition sichergestellt werden konnte. Bei dem 21-jährigen Fahrzeugführer wurde zudem festgestellt, dass dieser keine Fahrerlaubnis mehr hat und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht, so dass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Die Veranstaltungen an sich verliefen jedoch friedlich und endeten gegen 01 Uhr des Ostersamstages.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell